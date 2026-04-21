  • Ankara'da askeri helikopter kazası! MSB: Personelimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur
Ankara'da askeri helikopter kazası! MSB: Personelimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur

Ankara'da ağır nakliye helikopterinin kaza kırıma uğradığını açıklayan Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) 'Personelimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ21 Nisan 2026 Salı 23:25 - Güncelleme:
MSB, Kara Havacılık Komutanlığına ait CH-47 Ağır Nakliye Helikopterinin eğitim uçuşu sırasında Ankara Temelli'de kaza kırıma uğradığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kara Havacılık Komutanlığımıza ait bir CH-47 Ağır Nakliye Helikopterimiz, eğitim uçuşu icra ettiği Ankara Temelli bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Personelimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir."

ÖNERİLEN VİDEO

ABD'nin yeni hedefi Küba mı?

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
