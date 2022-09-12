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Ankara'da atık kağıt deposunda yangın

Ankara'da atık kağıt toplama deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

AA12 Eylül 2022 Pazartesi 09:12 - Güncelleme:
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Altındağ'a bağlı İskitler Demirciler Sanayi Sitesinde bulunan 3 katlı atık kağıt toplama deposunda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler binanın tamamını sararken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bu sırada yanan atık malzemelerden çıkan yoğun duman İskitler bölgesinde etkili oldu.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin binanın girişi ve üst katlarından yaptığı müdahale sonucu kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın sırasında içeride kimsenin bulunmadığı, depoda çalışan ve aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu yaklaşık 15 işçinin yakındaki metruk bir binada oldukları öğrenildi.

İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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