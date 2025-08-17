İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ağustos 2025 Pazar / 23 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9411
  • EURO
    47,9607
  • ALTIN
    4383.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da bazı yollar yarın düzenlenecek etkinlik nedeniyle saat 08.00'den itibaren araç trafiğine kapatılacak.

AA17 Ağustos 2025 Pazar 16:10 - Güncelleme:
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
ABONE OL

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, düzenlenecek bir etkinlik nedeniyle yarın saat 08.00'den sonra, Anıt Caddesi'nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı, Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı, GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı, Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamında çift yönlü araç geçişine izin verilmeyecek.

Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne, Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na, Hipodrom Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne, Kazım Karabekir Caddesi'nden Hipodrom Caddesi'ne, İstanbul Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne ve Kazım Karabekir Caddesi'nden İstanbul Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar da araç trafiğine kapatılacak.

Ayrıca, yarın 11.00'den etkinlik sona erene kadar Atatürk Kültür Merkezi metro durağı ile Anadolu Meydanı Ankaray durağı da kapalı olacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Pilotun sakinliği faciayı önledi: O anlar kamerada!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.