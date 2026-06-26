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Ankara'da bekçiye bıçaklı saldırı: Şüpheli etkisiz hale getirildi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Batıkent Bulvarı üzerindeki AVM önünde elindeki kesici aletle önce iş arkadaşını kovalayan, ardından müdahaleye gelen bekçiye yönelen şüpheli M.T., sözlü uyarı ve havaya ateşe rağmen durmayınca bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

AA26 Haziran 2026 Cuma 01:23 - Güncelleme:
Ankara'da bekçiye bıçaklı saldırı: Şüpheli etkisiz hale getirildi
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde gergin anlar yaşandı. Elindeki kesici aletle iş arkadaşını kovalayan bir kişi, olaya müdahale eden bekçi ekiplerine de saldırınca silahla bacağından vurularak durduruldu. Sabıka kaydı kabarık olan şüpheli hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma da hızla başladı.

BIÇAKLA İŞ ARKADAŞINI KOVALADI

Kentkoop Mahallesi Batıkent Bulvarı üzerindeki Meydan AVM önünde şüpheli M.T, elinde "sallama" olarak tabir edilen kesici aletle iş arkadaşı İ.H.A'yı kovalamaya başladı.

Bu esnada kovalamayı gören bölgedeki bekçi ekipleri olaya müdahale etti. Ekiplerin şüpheliye ilk olarak sözlü uyarıda bulunduğu, ardından havaya bir kez uyarı ateşi açtığı öğrenildi.

BEKÇİYE YÖNELEN ŞÜPHELİ BACAĞINDAN VURULDU

Bu müdahalelere rağmen kesici aletle görevli bekçiye yönelen şüpheli, sol bacağından tabancayla vurularak etkisiz hale getirildi.

Öte yandan, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen M.T'nin çok sayıda suç kaydının olduğu ve olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

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