Ankara’da Belarus Müsteşarı Alexander Poganshev'e silahlı saldırı düzenlendi Belarus Büyükelçiliği İdari İşler Müsteşarı Alexander Poganshev, Türk komşusu tarafından iki kurşunla vuruldu. Ağır yaralanan Poganshev hastaneye kaldırılırken, emekli asker olduğu öğrenilen Türk saldırganın ise aynı silahla intihar ettiği öğrenildi.