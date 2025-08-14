İSTANBUL 30°C / 24°C
Güncel

Ankara'da bıçaklı kavga! 1 kişi öldü 4 kişi tutuklandı

Ankara'da iki aile arasında çıkan yol verme kavgasında bıçaklı saldırıya uğrayan 1 kişi hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 4 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

IHA14 Ağustos 2025 Perşembe 23:25 - Güncelleme:
Ankara'da bıçaklı kavga! 1 kişi öldü 4 kişi tutuklandı
Olay, 10 Ağustos akşamı Keçiören'de meydana geldi. İddialara göre, Hakan Çakır (22), kız kardeşi ve annesiyle evine gittiğini sırada merdivenlerde oturan T. Z. (14) ile ağabeyi S.T. (17) ile yol verme meselesi nedeniyle tartıştı. Taraftarın yakınlarının da olaya dahil olmasıyla çıkan kavgada, Çakır ile babası Şahin Çakır ve ağabeyi Hakkı Can Çakır bıçaklı saldırıya uğradı.

Ağır yaralanan Hakan Çakır hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan ağabeyi ve babası ise müşahedeye alındı. Olayla ilgili polis tarafından başlatılan çalışmalar çerçevesinde T.Z. , S.Z. ve ağabeyleri E.Z. ile babaları C.Z.'nin yanı sıra U.K. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden baba ve 3 oğlu tutuklandı, U.K. ise serbest bırakıldı.

Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

