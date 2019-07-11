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Ankara'da bir bina alev alev yandı

Başkent'teki bir sitede bulunan binayı alevler sardı. Yangında, dumandan etkilenen 5 kişiden 1'i hastaneye kaldırıldı.

  • İHA
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Olay, Ankara'nın Etimesgut ilçesi Eryaman Bölgesindeki Altay Mahallesinde bulunan lüks bir sitede meydana geldi. Sitede bulunan C blokta, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi ile 16 katlı bina bir anda alevlere teslim oldu.
 
Yangını fark eden bina sakinleri, dumanlar içinde kalan evlerinden koşarak çıkarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
 
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye erleri de binanın içine girerek dumandan etkilenenleri dışarıya çıkardı. Binayı tahliye eden ekipler, büyüyen alevlere de müdahale etti. Yangında, 5 kişi dumandan etkilenirken, etkilenen vatandaşlardan biri ise hastaneye kaldırıldı.
 

KÖPEĞİNİ KURTARIRKEN DUMANLARIN İÇİNDE KALDI

 
Site sakinlerinden bir kişi, yangını öğrenince eşi ile birlikte siteye geldiklerini ve evdeki köpeklerini kurtarmak için eşinin binaya girdiğini söyledi. Vatandaş, eşinin köpeği kurtarırken dumandan etkilendiğini kaydetti.
 

“HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN DUMANLAR ÇIKTI”

 
Yangının çıktığı binanın 4. katında oturan bina sakinlerinden biri ise olayı şu sözlerle anlattı: "Yatıyordum, baktım ki havalandırma boşluğundan siyah siyah dumanlar çıkmaya başladı. Ocağın üzerinde bir şey unuttum sandım, gittikçe artmaya başladı. Duman artınca da boğmaya başladı. Hemen kapıyı açtım. Üstümü alıp dışarı çıkmaya çalıştım. Çıktığımda itfaiye gelmişti"
 
Yangının ardından binada büyük hasar oluştu. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

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