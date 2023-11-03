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Ankara'da bir eğlence merkezine operasyon: Binlerce kaçak içki ele geçirildi

Ankara'da bir eğlence mekanının deposunda faturasız ve resmi belgesiz olduğu tespit edilen 3 bin 787 şişe alkollü içki ele geçirildi. Gözaltına alınan mekan sahibi S.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA3 Kasım 2023 Cuma 22:28 - Güncelleme:
Ankara'da bir eğlence merkezine operasyon: Binlerce kaçak içki ele geçirildi
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Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Çankaya ilçesinde S.G'ye ait bir eğlence mekanının deposunda faturasız ve resmi belgesiz alkollü içkilerin depolandığı ve bunların müşterilere sunularak haksız kazanç elde edildiği belirlendi.

Ekiplerin eğlence mekanına düzenlediği operasyonda kaçak olduğu saptanan ve piyasa değeri 7,5 milyon lira olan 3 bin 787 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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