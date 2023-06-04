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Ankara'da bugün de kuvvetli yağış bekleniyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bugün kentte yerel kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı ve vatandaşları uyardı.

4 Haziran 2023 Pazar 09:27 - Güncelleme:
Ankara'da bugün de kuvvetli yağış bekleniyor
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ABB'den yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Ankara Valiliğinden alınan verilere göre, yerel kuvvetli yağış gerçekleşeceğinin tahmin edildiği bilgisi verildi.

Belediyenin tüm birimlerinin teyakkuz halinde olduğu anlatılan açıklamada, muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.

Başkentte dün sabah saatlerinden itibaren başlayan yağmur, öğle saatlerinde şiddetini artırdı.

Kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

Yollarda biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken trafik aksadı.

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