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  • Ankara'da ByLock operasyonu! 5 şüpheli için gözaltı kararı
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Ankara'da ByLock operasyonu! 5 şüpheli için gözaltı kararı

Başkentte ByLock kullanıcısı 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA7 Şubat 2024 Çarşamba 09:42 - Güncelleme:
Ankara'da ByLock operasyonu! 5 şüpheli için gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandıkları tespit edilen 5 şüpheli hakkında eş zamanlı gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince devam edildiği kaydedildi.

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