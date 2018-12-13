Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ankara'da ByLock operasyonu: 7 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan yürütülen soruşturma ile ilgili bir açıklama yapıldı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından,FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan yürütülen soruşturma ile ilgili olarak, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme iletişim programı olan  bylock kullandığı tespit edilen 11 şahsa yönelik Ankara ilinde 13.12.2018 tarihinde operasyon yapılmış olup 7 si gözaltına alınmıştır.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Canlı yayında sunucunun üzerine ateş topu düştü

Canlı yayında sunucunun üzerine ateş topu düştü

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı 400 liraya ulaşabilecek

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı 400 liraya ulaşabilecek

Ankara'daki tren kazasından ilk görüntüler

Ankara'daki tren kazasından ilk görüntüler

Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde kar tatili var son dakika MEB Valilik açıklaması

Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde kar tatili var son dakika MEB Valilik açıklaması

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA