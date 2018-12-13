Ankara'da ByLock operasyonu: 7 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından,FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan yürütülen soruşturma ile ilgili olarak, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme iletişim programı olan bylock kullandığı tespit edilen 11 şahsa yönelik Ankara ilinde 13.12.2018 tarihinde operasyon yapılmış olup 7 si gözaltına alınmıştır.