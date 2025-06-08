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Ankara'da can pazarı: Araçlar birbirine girdi

Ankara'da Güdü Yolu üzerinde 3 araç birbirine çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken en az en az 2 araç kullanılamaz hale geldi.

IHA8 Haziran 2025 Pazar 17:31 - Güncelleme:
Ankara'da can pazarı: Araçlar birbirine girdi
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Kaza, Ankara'nın Güdül ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güdül Yolu'nda istikamet etmekte olan 3 araç zincirleme bir şekilde kaza yaptı. Kazada sürücüler ve yolcular olmak üzere toplam 10 kişinin yaralandığı iddia edildi. Araçların etrafa savrulduğu kazada en az 2 araç kullanılmayacak hale geldi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından yol trafiğe kapatıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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