Ankara'da can pazarı: Araçlar birbirine girdi

Kaza, Ankara'nın Güdül ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güdül Yolu'nda istikamet etmekte olan 3 araç zincirleme bir şekilde kaza yaptı. Kazada sürücüler ve yolcular olmak üzere toplam 10 kişinin yaralandığı iddia edildi. Araçların etrafa savrulduğu kazada en az 2 araç kullanılmayacak hale geldi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından yol trafiğe kapatıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.