İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Kasım 2025 Çarşamba / 22 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2503
  • EURO
    48,947
  • ALTIN
    5604.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ankara'da Cumhur İttifakı zirvesi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek
Güncel

Ankara'da Cumhur İttifakı zirvesi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek

İletişim Başkanı Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bugün saat 18.00'de MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi konutunda ziyaret edeceğini bildirdi.

AA12 Kasım 2025 Çarşamba 14:06 - Güncelleme:
Ankara'da Cumhur İttifakı zirvesi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ziyaretin, bugün saat 18.00'de Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşeceğini belirtti.

ÖNERİLEN VİDEO

Şişli'de taksi tartışması: Kadınlar ücreti ödemeden kaçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.