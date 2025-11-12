Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceğini bildirdi.
Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ziyaretin, bugün saat 18.00'de Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşeceğini belirtti.
Ziyaret, Sayın Devlet Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşecektir.