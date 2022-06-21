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Ankara'da DEAŞ operasyonu

Ankara'da daha önce çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

AA21 Haziran 2022 Salı 09:23 - Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince, çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgüt mensuplarının bulunduğu sosyal medya platformları ile internet kanallarında paylaşılan videoların teknik analizleri neticesinde kimlikleri tespit edilen 2 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Tespit edilen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı, yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Zanlıların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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