Güncel

Ankara'da DEAŞ VE TKP/ML operasyonu

Ankara'da DEAŞ ve TKP/ML silahlı terör örgütlerine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

16 Aralık 2025 Salı 08:43
Ankara'da DEAŞ VE TKP/ML operasyonu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik geçmiş tarihlerde gerçekleştirilen soruşturmalar kapsamında elde edilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu deşifre edilen, örgüt mensubu olduklarına dair dijital kayıtların bulunan ve yapılan iletişim tespit tutanakları ile örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Öte yandan, TKP/ML silahlı terör örgütü tarafından verilen çağrı/talimatlara uyarak çeşitli tarihlerde Ankara sınırları içerisinde yapılan örgütsel etkinliklere katılarak terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde eylemlere katıldıkları, aralarında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda kimyasal silah kullandığını iddia eden pankartın kaldırılarak yerine asılan Türk bayrağının ipini keserek attığı tespit edilen de dahil olmak üzere 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

13 şüphelinin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

  • Ankara
  • terör örgütü
  • operasyon

