22 Eylül 2025 Pazartesi
Güncel

Ankara'da dehşet anları! Gürültü yapıyorlar diye rastgele ateş açtı: 14 yaşındaki Hiranur vuruldu

Ankara'da gürültü yaptığı gerekçesiyle komşusu tarafından silahla ateş açılması sonucu yaralanan 14 yaşındaki Hiranur Şimşek, hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

22 Eylül 2025 Pazartesi 17:45
Ankara'da dehşet anları! Gürültü yapıyorlar diye rastgele ateş açtı: 14 yaşındaki Hiranur vuruldu
Sincan ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki bir sitede ikamet eden H.P'nin (61), iddiaya göre, gece saatlerinde sitedeki çocukların gürültü yaptıkları gerekçesiyle, silahla etrafa rastgele ateş açması sonucu 14 yaşındaki Hiranur Şimşek yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, şüpheli H.P'yi gözaltına aldı.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Bölümü Yoğun Bakım Servisi'ne sevk edilen Hiranur Şimşek'in ağır yaralı olduğu öğrenildi.

"HAYATİ RİSKİ ÇOK YÜKSEK"

Hiranur Şimşek'in babası Recep Şimşek, H.P'nin gürültü gerekçesiyle sinirlenip çocuklara ateş ettiğini öne sürerek, "Bağırıyor, çağırıyor. Üst kata çıkıp balkondan silahla, pompalıyla sıkarak çocuklara ateş ediyor. Benim kızım ayağa kalkınca saçmaların hepsi kızıma geliyor. Şu anda da hayati tehlikesi yüksek. Saçmalardan birkaçı kalbe ve diğerleri de akciğere geliyor. İç kanaması olduğu için hayati riski çok yüksek." dedi.

Olayı duyup Antalya'dan Ankara'ya geldiğini belirten baba Şimşek, "Ben buraya gelene kadar belki kırk defa öldüm dirildim. Titreye titreye, insan evladının ne halde olduğunu bilmek istiyor, hani toprağa mı vereceksin, bir umut var hani, görene kadar insan bunu çekemiyor. Vicdanın, bir yerlerin parçalanıyor ama yol bitmiyor. Her zamanki geldiğim yol bitmek bilmedi." ifadelerini kullandı.

Yetkililere seslenen Recep Şimşek, şüpheli H.P'nin en ağır cezayı almasını talep etti.

