Güncel

Ankara'da dehşete düşüren olay: Kazıdan çıkanlar ekipleri seferber etti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde köy yolu çalışması sırasında kepçe operatörü toprağın altından kafatası ve çok sayıda insan kemiği çıkardı. Yenidoğan Mahallesi Muhtarı Hamdi Özatmaca, kemiklerin eski olmadığını ve genç bir kişiye ait olabileceğini söyledi. Jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

IHA29 Nisan 2026 Çarşamba 14:49
Ankara'nın Polatlı ilçesinde sıradan bir yol yapım çalışması, toprağın altından çıkan insan kalıntılarıyla birlikte gizemli bir olaya dönüştü. Kepçe operatörünün kazı sırasında fark ettiği kafatası ve kemik parçaları, bölgede jandarma ekiplerini harekete geçirdi.

KEPÇE OPERATÖRÜ KAZARKEN İNSAN KEMİKLERİYLE KARŞILAŞTI

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yol kenarındaki bir arazide insana ait olduğu belirlenen kemik parçaları ve kafatası bulundu.

Olay, Polatlı ilçesinde yer alan boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, civardaki köylere bağlantı yolunun yapılması için çalışma yapan bir kepçe operatörü, kazı yaptığı sırada insana ait olduğunu düşündüğü kemik parçaları ve kafatası buldu. Kepçe operatörünün ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi.

"GENÇ CESEDİ GİBİ DURUYOR"

Bulunan cesedin çok eski olmadığını ve bölgede bu zamana kadar savaş olmadığını belirten Yenidoğan Mahallesi Muhtarı Hamdi Özatmaca, "Yol çalışması yapılırken kepçe kazı yaptığı esnada yerden kemik parçaları çıktı. Biz de bilgi verdik, geldiler. Gördüğümüz kadarıyla genç cesedi gibi duruyor. Pek anlamasam da görüntü ona benziyor. Buralarda savaş falan olmadı. Savaşın olduğu yer buraya en az 15 kilometre. Bir de kemik parçalarının çok eski olmadığını tahmin ediyorum. Kafatası, kol ve bacak kemikleri, kalça kemiği, kaburga kemikleri var" diye konuştu.

Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

  • Polatlı kemik bulundu
  • Ankara Polatlı
  • insan kemikleri
  • jandarma soruşturma
  • kepçe kazısı

