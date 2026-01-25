Ankara'da diplomasi trafiği! Bakan Fidan, Nijeryalı mevkidaşıyla görüşecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Maitama Tuggar ile bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Türkiye'ye ilk ziyaretini gerçekleştirecek Nijeryalı mevkidaşı Tuggar ile görüşecek.

Görüşmelerde Fidan'ın, Nijerya'nın Batı Afrika'da bölgesel istikrar, refah ve barışa yapıcı katkılar sunduğunu belirtmesi, Türkiye ile Nijerya arasındaki ticaret hacminin ve karşılıklı yatırımların artırılmasına yönelik Türk firmalarını ilgilendiren hususlar dahil olmak üzere atılabilecek adımlara değinmesi bekleniyor.

Askeri ve savunma sanayi alanlarında iki ülke arasındaki mevcut işbirliğinin daha da geliştirilmesi için kayda değer potansiyelin bulunduğuna dikkati çekmesi beklenen Fidan'ın, terör örgütlerine karşı mücadelede işbirliği ve dayanışmanın önemini vurgulaması öngörülüyor.

Fidan'ın, Birleşmiş Milletler (BM), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşlarda iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinin öneminin altını çizmesi bekleniyor.

Gazze'deki ateşkesin korunması ve durumun iyileştirilmesi ile iki devletli çözümün hayata geçirilmesi hakkında İİT-Arap Birliği Gazze Temas Grubu üyeleri olan Türkiye ile Nijerya arasındaki temasların sürdürülmesi gerektiğini belirtmesi beklenen Fidan'ın, Somali'nin egemenliğine, ulusal birliğine ve toprak bütünlüğüne uluslararası hukuk çerçevesinde saygı duyulmasına ilişkin Türkiye ve Nijerya arasındaki görüş birliğinin mühim olduğunu kaydetmesi öngörülüyor.

- TÜRKİYE-NİJERYA İLİŞKİLERİ

Türkiye ile Nijerya arasındaki diplomatik ilişkiler 9 Kasım 1960'ta tesis edildi.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2025'in ilk 11 ayında 688,4 milyon dolar oldu. Bu veriye enerji ticareti eklendiğinde, Nijerya 2025'te Sahraaltı Afrika'da Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı konumuna geldi.

Nijerya'da yatırımlarının değeri 400 milyon doları bulan Türk sermayeli 50'den fazla firma faaliyet gösteriyor. Türk firmalarının son yıllarda Nijerya'da müteahhitlik alanında üstlendiği projelerin sayısında önemli bir artış kaydedildi. Türk müteahhitlik firmalarının üstlendiği projelerin değeri 3 milyar dolara yaklaştı.

Türkiye'nin Nijerya'nın terörle mücadelesini desteklemesi çerçevesinde iki ülke arasında askeri, güvenlik ve savunma sanayii alanlarındaki işbirliği güçlü ve istikrarlı şekilde pekişmeye devam ediyor.

1992-2023 yılları arasında 199 Nijeryalı öğrenci Türkiye Bursları'ndan yararlanarak mezun oldu. Mevcut durumda 149 Nijeryalı öğrenci Türkiye Bursları'ndan faydalanarak Türkiye'de öğrenimine devam ediyor.