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  • Ankara'da doğal gaz kaynaklı patlama: 1 kişi ağır yaralandı
Güncel

Ankara'da doğal gaz kaynaklı patlama: 1 kişi ağır yaralandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir apartman dairesinde meydana gelen patlamada 1 kişi ağır yaralandı.

AA17 Kasım 2023 Cuma 14:33 - Güncelleme:
Ankara'da doğal gaz kaynaklı patlama: 1 kişi ağır yaralandı
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Atatürk Mahallesi Gönül Sokak'ta 4 katlı apartmanın kot birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlama sonucu dairedeki 1 kişi ağır yaralandı. Patlamanın etkisiyle apartmandaki bazı daireler, sokaktaki yaklaşık 10 dükkan ve bazı araçlarda hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, polis, doğal gaz ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Sokak, güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.

Daire içindeki çalışmaları sürdüren itfaiye ve doğal gaz ekiplerinin ilk değerlendirmelerine göre patlamanın doğal gaz sıkışmasından kaynaklandığı üzerinde duruluyor.

Patlama anı ile patlama sonrası dairedeki kişinin apartmandan çıkışı ve çevredekilerin endişeli anları, patlama yaşanan dairenin karşısındaki bir binanın güvenlik kameralarınca kaydedildi.

- TADİLAT YAPILDIĞI ÖĞRENİLDİ

Olayın meydana geldiği dairede dün tadilat yapıldığı öğrenildi.

Esnaf Tanju Kahraman AA muhabirine, patlamanın saat 11.30 dolaylarında yaşandığını, yüksek sesin etkisiyle çok korktuklarını belirterek, "Biraz maddi zararımız var. Geçmiş olsun." dedi.

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