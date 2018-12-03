Ankara'da doğalgaz patlaması: 7 yaralı

Ankara'da Kızılay semti Necatibey Caddesi'nde bir apartmanın üst katında bulunan kafede, henüz belirlenemeyen bir nedenle doğalgaz patlaması meydana geldi.

Yaralanmalar ciddi değil

Sağlık Bakanlığı: "Ankara Kızılay Necatibey’de doğalgaz patlaması olayında saat 19.18 itibariyle son durum 7 kişi yaralanmıştır. Yaralılardan 4’ü olay yerine görevlendirilen 112 ambulansları ile hastanelere nakledilmekte olup, 3 kişiye ise yerinde müdahale edilmektedir" açıklamasını yaptı.

Ankara Valisi: Yangın ihtimali yok

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Patlama gaz sıkışması nedeniyle meydana geldi, yangın söz konusu değil. Yaralanmalar cam kırıklıkları nedeniyle meydana geldi" dedi.

Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi.

Patlama nedeniyle bazı vatandaşların yaralandığı ve iş yerinde maddi zarar oluştuğu öğrenildi.