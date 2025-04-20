Ankara'da dolandırıcılık operasyonu: 23 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, kendisini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler Ankara'da yaşanan 10 kişiyi arayarak adınız terör örgütüne karıştı, kimlik bilgilerinizi kullanarak FETÖ terör örgütü para topluyor, biz bu şahıslara operasyon yapacağız, bu sebeple evinizde bulunan ziynet eşyası ve paraları kapıya gelen görevliye verin, inceleme sonrasında size geri vereceğiz diyerek mağdurları dolandırdılar. Telefon irtibatını hiç kesmeyen şüpheliler, 10 mağdurdan toplam 15 milyon değerinde döviz ve altın teslim aldılar. Şüphelilerin izini süren Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda; Ankara merkezli İstanbul ve Şanlıurfa illerinde gerçekleştirdiği operasyonla dolandırıcıları kıskıvrak yakaladı, operasyon kapsamında milyonlarca para ve ziynet eşyası ele geçirildi. Bazı mağdurların ise dolandırıldığından halen haberi yoktu, yapılan çalışmalar sonucu o mağdurlarda tespit edildi. Polisin şüpheli şahısları yakalaması sonucunda 255 bin dolar ve 4 milyon Türk Lirası ele geçirildi. Şüpheli şahısların 17'si Asayiş Şube Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.