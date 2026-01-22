İSTANBUL 10°C / 7°C
22 Ocak 2026 Perşembe
  Ankara'da düşen Libya uçağıyla ilgili yeni gelişme: Kritik rapor dosyaya girdi
Güncel

Ankara'da düşen Libya uçağıyla ilgili yeni gelişme: Kritik rapor dosyaya girdi

Libya askeri heyetini taşırken düşen uçağın 'kaza kırım ön raporu' soruşturma dosyasına girdi. Ön raporda, 'Uçak, 1252 metre yükseklikteki tepeye, motorlar çalışır vaziyette yüksek hızda bir bütün olarak çarpmıştır.' değerlendirmesine yer verildi.

AA22 Ocak 2026 Perşembe 10:53 - Güncelleme:
Ankara'da düşen Libya uçağıyla ilgili yeni gelişme: Kritik rapor dosyaya girdi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Libya askeri heyetini taşıdığı sırada düşen uçağa yönelik başlatılan soruşturma kapsamında uçağın "kaza kırım ön raporu" soruşturma dosyasına eklendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 23 Aralık 2025'te Ankara'nın Haymana ilçesi yakınlarında düşen uçağın kaza kırım ekibi tarafından hazırlanan "kaza kırım ön raporu" dosyaya girdi.

Düşen Libya uçağında yeni gelişme

Rapora göre, 9H-DFS kuyruk numaralı Dassault Falcon 50 tipi uçağın son bakımı, işletici firma tarafından 1-9 Aralık 2025'te yapılarak, bakım çıkış sertifikası düzenlendi.

Uçağın saat 20.17'de Esenboğa Havalimanı'ndan kalktıktan sonra saat 20.33'te hava kontrol merkezine elektrik arızasından kaynaklanan acil durum bildirdiği ve acil iniş talebinde bulunduğu aktarılan raporda, acil iniş için alçalmaya başlayan uçağın saat 20.36'da radar ekranından kaybolduğu ve sonrasında irtibat kurulamadığı belirtildi.

Ön raporda, "Uçak, 1252 metre yükseklikteki tepeye, motorlar çalışır vaziyette yüksek hızda bir bütün olarak çarpmıştır." değerlendirmesine yer verildi.

Uçağın motorlarının çarpma anında çalışır vaziyette olduğu aktarılan raporda, "Çarpmanın şiddetine bağlı olarak kinetik enerjinin kayalık alanda absorbe edilmemesi nedeniyle uçak infilak etmiş, bu nedenle enkaz küçük parçalar halinde 150 bin metrekarelik alana dağılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Libya askeri heyetini taşırken düşen jet ile ilgili yeni gelişme: Hostes serbest bırakıldı

Raporda, uçak düştükten sonra parlama olduğu ve söndüğü, uçak içerisinde yangın emaresinin bulunmadığı belirtildi.

Soruşturmada, mevcut "kaza kırım ön raporu" kazanın oluş şekline dair ilk teknik verileri sunmakla birlikte, kazanın kesin nedenini belirleyecek olan kapsamlı nihai kaza kırım raporunun beklendiği öğrenildi.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ve maiyetindeki 4 kişi ile 3 mürettebatı taşıyan özel jet, 23 Aralık 2025'te Ankara'nın Haymana ilçesi yakınlarında düşmüş, Al Haddad ve beraberindeki askeri heyet ile mürettebat hayatını kaybetmişti.

'Zor bir süreçti' diyerek duyurdular

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin başlattığı soruşturmada 1 cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 4 cumhuriyet savcısı görevlendirmişti.

Soruşturma kapsamında uçağın düştüğü bölgede güvenlik çemberi oluşturulmuş, uçak enkaz parçaları ve kara kutu muhafaza altına alınmıştı. Kara kutu, uçuş verilerinin ve ses kayıtlarının çözümlenmesi amacıyla Londra'ya gönderilmişti.

