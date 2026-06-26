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Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi! DMM: 'Sokağa çıkma yasağı' iddiası asılsız

Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'da iki gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağı' yönündeki iddiaların asılsız olduğu açıklandı.

HABER MERKEZİ26 Haziran 2026 Cuma 16:49 - Güncelleme:
Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi! DMM: 'Sokağa çıkma yasağı' iddiası asılsız
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'da iki gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, Ankara'da 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında herhangi bir sokağa çıkma yasağı kararının bulunmadığı belirtildi.

Zirve öncesinde kamuoyunda panik ve belirsizlik oluşturmayı amaçlayan asılsız iddialara karşı gerekli tüm hukuki süreçlerin yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın güncel ve doğru bilgiler için yalnızca ilgili resmi kurumların açıklamalarını takip etmesi önemle rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

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