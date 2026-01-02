İSTANBUL 8°C / 6°C
2 Ocak 2026 Cuma
Ankara'da Ebu Ubeyde için gıyabi cenaze namazı kılındı

Ankara Filistin Dayanışma Platformunun (ANFİDAP) çağrısıyla Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde ve tüm şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

AA2 Ocak 2026 Cuma 15:58
ANFİDAP mensupları, Hacı Bayram Veli Camisi'nde cuma namazı sonrası bir araya gelerek Filistin'e destek sloganları attı.

Gıyabi cenaze namazının kılınmasının ardından açıklama yapan Ebu Ubeyde'nin okul arkadaşı Gazzeli Zahir Elbek, İsrail'in Ubeyde gibi birçok Filistinli lideri şehit ettiğini ancak direnişin asla bitmediğini söyledi.

Ebu Ubeyde'nin sadece asker olmadığını, aynı zamanda okulda çok başarılı öğrenci olduğunu anlatan Elbek, "Yüzde 93,5 puan alarak tıp kazandı ama tıp okumak istemedi. İlahiyat okudu, lisansı başarıyla bitirdi. Daha sonra yüksek lisans yaptı. 'Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam Arasında Mukaddes Toprak' tezini yazdı. Dört çocuğu vardı." bilgisini verdi.

Elbek, Ubeyde'nin eşinin de İsrail'in saldırılarında hayatını kaybettiğini belirterek, "İsra Hanım, 2016'daki darbe gecesinde sosyal medya hesabından 'Filistin ve mazlumlar için Türkiye'yi koru Allah'ım' diye paylaşım yaptı. Bu Ebu Ubeyde'nin hanımıydı. O da çocuklarıyla şehit oldu." dedi.

Basın açıklamasının ardından Filistin ve Türkiye'deki tüm şehitler için dua edildi.

