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Ankara'da eğitime 1 gün ara verildi

Ankara Valisi Vasip Şahin, kar yağışı ve fırtına beklentisi nedeniyle Ankara genelinde yarın eğitime ara verildiğini bildirdi.

HABER MERKEZİ10 Nisan 2025 Perşembe 22:14 - Güncelleme:
Ankara'da eğitime 1 gün ara verildi
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Ankara Valisi Vasip Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; İlimizde yarın (Cuma) ilk saatlerden itibaren başlayacak kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olması, yer yer 15 cm'ye kadar kar örtüsü bırakması ve ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtına (40 ilâ 60 km/h ) beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlardan evlatlarımızın etkilenmemeleri ve mağdur olmamaları için Valiliğimize bağlı, özel ve kamu her derecedeki eğitim-öğretim kurumlarıyla kurslarda eğitime, İl genelinde 1 gün ara verilmiştir" dedi.

Şahin ayrıca, 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın kamu görevlileri ile hamile ve engelli kamu görevlilerinin idari izinli sayılacağını belirtti.

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