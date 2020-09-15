İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Eylül 2020 Salı / 27 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4929
  • EURO
    8,908
  • ALTIN
    473.085
  • BIST100
    1115.65
Güncel

Ankara'da EGO devrildi! 5 yaralı

Ankara'da, kontrolden çıkan belediye otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

DHA15 Eylül 2020 Salı 11:28 - Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 11:28
ABONE OL

Kaza, sabah saatlerinde Gölbaşı ilçesinde İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarında meydana geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait İncek-Kızılay hattında çalışan Emrah Tepeli (34) yönetimindeki 06 BZ 4805 plakalı EGO otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkıp, ağaca çarparak şarampole devrildi. Kazada, sürücü Tepeli ile birlikte otobüste bulunan 10 yolcudan Fatih Çıtak, Aleyna Köroğlu, Salime Şahinyüz ve Hatice Karabacak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, otobüsün ön camını kırarak yaralıları çıkardı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.