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Ankara'da enerji diplomasisi: Bakan Bayraktar, Gabonlu mevkidaşlarıyla görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabonlu bakanlarla Ankara'da bir araya geldi. Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımda, 'Ülkelerimiz arasında güçlenen ilişkilerin enerji alanında geliştireceğimiz işbirlikleriyle ivme kazanacağına inanıyorum.' ifadesini kullandı.

AA30 Temmuz 2025 Çarşamba 21:50 - Güncelleme:
Ankara'da enerji diplomasisi: Bakan Bayraktar, Gabonlu mevkidaşlarıyla görüştü
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabon Petrol ve Gaz Bakanı Sosthene Nguema Nguema ile Gabon Su ve Enerjiye Erişim Bakanı Philippe Tonangoye ile bir araya geldiklerini bildirdi.

Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gabonlu yetkililerle ülkenin Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba'nın Ankara ziyareti öncesi görüştüklerini aktardı.

Bakanlarla petrol ve doğal gaz arama ve üretimi başta olmak üzere elektrik ve maden alanlarındaki yatırım fırsatlarını ele aldıklarını belirten Bayraktar, "Son dönemde liderlerin karşılıklı ziyaretleri ile ülkelerimiz arasında güçlenen ilişkilerin enerji alanında geliştireceğimiz işbirlikleriyle ivme kazanacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

  • Enerji Bakanı
  • Gabon
  • alparslan bayrkatar

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