Ankara'da evde doğal gaz kaynaklı patlama

Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki 3 katlı binada Hüseyin Kaygı'ya ait dairede doğal gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan Kaygı, sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Patlama sonucu evde hasar meydana geldi.

Olay yerinde inceleme yapan Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yetkililerden bilgi aldı.

Acar, Kaygı ailesine geçmiş olsun dileyerek, gereken desteği sağlayacaklarını ifade etti.

Acar, daha sonra Kaygı'yı tedavi altına alındığı hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.