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Ankara'da evde doğal gaz kaynaklı patlama

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir evde doğal gaz kaynaklı patlama sonucu 1 kişi yaralandı.

AA29 Ocak 2025 Çarşamba 14:42 - Güncelleme:
Ankara'da evde doğal gaz kaynaklı patlama
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Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki 3 katlı binada Hüseyin Kaygı'ya ait dairede doğal gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan Kaygı, sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Patlama sonucu evde hasar meydana geldi.

Olay yerinde inceleme yapan Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yetkililerden bilgi aldı.

Acar, Kaygı ailesine geçmiş olsun dileyerek, gereken desteği sağlayacaklarını ifade etti.

Acar, daha sonra Kaygı'yı tedavi altına alındığı hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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