Ankara'da evde doğal gaz patlaması: Yaralılar var

DHA 19 Şubat 2021 Cuma 07:19 - Güncelleme: 19 Şubat 2021 Cuma 07:19

Olay, gece yarısı Yenimahalle ilçesine bağlı Yeni Batı Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. 5 katlı binanın giriş katında meydana gelen patlama sonrası site sakinleri kendilerini dışarı attı. Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye, UMKE ve emniyet ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile evde kalan 4 kişi çıkarıldı. Patlamada yaralanan Kenan İzvermez ve kızı Dilara İzvermez, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, anne Fatma İzvermez ve oğlu Mehmet Akif İzvermez ise patlamadan yara almadan kurtuldu. Başkent gaz ekipleri, patlama sonrası binanın doğal gazını kesti. Patlamanın etkisiyle evde bulunan eşyalar sitenin bahçesine ve sokağa fırladı. Emniyet ekipleri, tedbir amaçlı karşı binada oturanları bu gece eve girmemeleri konusunda uyardı. Dışarıda kalan vatandaşların bir kısmı ısınmak için otomobillerine binerken bir kısmı da akrabalarının yanına gitti. Olay yerinde yapılan ilk incelemede patlamanın doğal gaz kaynaklığı olduğu belirlendi. Polis, patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

'DEPREM OLUYOR ZENNETTİK'

Bina sakinlerinden Gültekin Fersah, büyük bir gürültü duyduklarını, gürültü ile kendilerini dışarı attıklarını söyledi. Fersah, "Patlamayı duyduğumuzda deprem oluyor zannettik ancak daha sonra patlamanın farklı olduğunu fark ettik. Bomba gibi patladı. Aşağıya indiğimizde 4 numaranın camı-çerçevesi hiçbir şeyi kalmamıştı. Doğal gaz sıkışması dediler. Bütün site sakinleri dışarıda şuan. 4 kişilik bir aile, aile reisinin kafasında ve elinde yanıklar var, kızında da biraz yanıklar var. Yakınlarınıza gidin diyorlar. Elektrik, gaz, su hepsini kesti görevli arkadaşlar" dedi.

Site yöneticisi Doğan Aydın ise "Deprem oluyor zannettik önce, kapıdan çıktım herkes koşuşturuyor. İnerken '1'inci kat yanıyor' dediler. Evde yaşayan engelli kızımız var, onun durumu biraz kötüydü, babasının yüzü, saçı ve elleri biraz yanmıştı. Ondan sonra polise, itfaiyeye, doğal gaza haber verdik. Olay bundan ibaret. Ben ev sahibine sordum nasıl olduğunu, 'Elektrikli soba yanıyordu, onu prizden çekerken bir anda patlama oldu' dedi. Durum tamamen bundan ibaret yani" ifadelerini kaydetti.