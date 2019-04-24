Ankara'da F-35 ve S-400 zirvesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye'den çekilme, F-35 ve S-400 süreçleri ile ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.