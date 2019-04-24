Ankara'da F-35 ve S-400 zirvesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye'den çekilme, F-35 ve S-400 süreçleri ile ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Aka Ankara'da bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndaki toplantıya Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile kuvvet komutanları da katılıyor.
Ana gündem maddesini ABD ile ilişkilerin oluşturduğu toplantıda ABD'nin Suriye'den çekilme süreci, F-35 ve S-400 süreçleri ele alınacak.
Toplantıda bu konularla ilgili Türkiye'nin yol haritası ve atacağı adımların değerlendirilmesi bekleniyor.
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