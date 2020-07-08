İSTANBUL 26°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Temmuz 2020 Çarşamba / 17 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8628
  • EURO
    7,7464
  • ALTIN
    395.886
  • BIST100
    119339
Güncel

Ankara'da feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar yaklaşık 30 metre sürüklendi.

AA08 Temmuz 2020 Çarşamba 07:07 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 07:07
ABONE OL

Mehmet Özelçi'nin (52) kullandığı Ankara'dan İstanbul'a gıda malzemesi götüren 06 AAJ 136 plakalı tır, Ciğir Mahallesi'nde, D-750 kara yoluna çıkmak isteyen Şükrü Polat Afşar (36) idaresindeki 06 E 9990 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Afşar ile otomobildeki Şahin Gültekin (36) hayatını kaybetti, Ünal Can Ceylan yaralandı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlar yaklaşık 30 metre sürüklendi.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri Kahramankazan Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralı Ceylan ise Ankara Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.