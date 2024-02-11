İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2024 Pazar / 2 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,6875
  • EURO
    33,1422
  • ALTIN
    1997.32
  • BIST100
    9045.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Ankara'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Ankara'da otomobilin tıra çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

AA11 Şubat 2024 Pazar 19:33 - Güncelleme:
Ankara'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Beynam Mahallesi Verem Çeşmesi mevkisinde Cihan G'nin kullandığı 06 AG 7289 plakalı otomobil, Yıldırım A. yönetimindeki 34 ZL 7593 plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobildeki Zülbiye G.(70) ve Meryem G. (14) hayatını kaybetti, sürücü Cihan G. (41) ile Tayyar G. (12), İrem G. (10) ve İrena G. (36) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı, kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı.

  • ankara kaza
  • otomobil tır çarpışması
  • beynam mahallesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.