Ankara'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, Beynam Mahallesi Verem Çeşmesi mevkisinde Cihan G'nin kullandığı 06 AG 7289 plakalı otomobil, Yıldırım A. yönetimindeki 34 ZL 7593 plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobildeki Zülbiye G.(70) ve Meryem G. (14) hayatını kaybetti, sürücü Cihan G. (41) ile Tayyar G. (12), İrem G. (10) ve İrena G. (36) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı, kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı.