İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mart 2026 Pazar / 27 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,2795
  • EURO
    50,5902
  • ALTIN
    7136.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ankara'da feci kaza! Araç yayalara çarptı: 1'ağır, 2 yaralı
Ankara'da feci kaza! Araç yayalara çarptı: 1'ağır, 2 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde seyir halindeki araç, yayalara çarptı. 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

IHA14 Mart 2026 Cumartesi 14:31
ABONE OL

Korkunç olay, Ankara'nın Sincan ilçesi, Ahi Evran Mahallesi, Ayaş Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi yönünden Sincan istikametine doğru seyir halinde olan 06 DEE 983 plakalı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, refüje çıkarak durdu.

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı yaya ve araçtaki diğer yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.