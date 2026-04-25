  • Ankara'da feci kaza! Üst geçitten düşüp otomobilin altında kaldı
Güncel

Ankara'da feci kaza! Üst geçitten düşüp otomobilin altında kaldı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, üst geçide reklam afişi asarken dengesini kaybederek bulvara düşen ve yoldan geçen otomobilin altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

AA25 Nisan 2026 Cumartesi 16:21
Ankara'da feci kaza! Üst geçitten düşüp otomobilin altında kaldı
Alınan bilgiye göre, işçi Vedat G. (43), Uğur Mumcu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeki bir üst geçide reklam afişi asmak için çıktı.

Afiş astığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten bulvara düşen Vedat G'nin üzerinden, Eryaman istikametine giden M.K. idaresindeki 06 EIS 743 plakalı otomobil geçti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Vedat G'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

