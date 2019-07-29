Ankara'da FETÖ operasyonu
Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 41 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 41 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 41 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.
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