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Ankara'da FETÖ operasyonu

Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 41 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 41 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Erbil saldırısının faili teröristler böyle yakalandı

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