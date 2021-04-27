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Ankara'da FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında, 2005'te sınav sorularını alarak, komiser yardımcısı oldukları belirlenen ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

DHA27 Nisan 2021 Salı 08:51 - Güncelleme: 27 Nisan 2021 Salı 09:12
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, 16 yıl önce memurluktan komiser yardımcılığına geçiş sınavıyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sorulara erişilerek, örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi. Bunun üzerine sınav sorularını alarak, komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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