Ankara'da FETÖ operasyonu

AA 3 Şubat 2022 Perşembe 10:30 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 10:30

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyelerinin, yeniden toparlanma arayışında olan güncel finans ve eğitim yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyanları ve önceki operasyonlarda ele geçirilen materyaller doğrultusunda, örgüt mensupları ile yurt dışında bulunan örgüt yöneticileri arasındaki yapılan yazışmalarda faaliyetleri deşifre edilen 10 şüpheliyi belirledi. Operasyonda, 10 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.

Firari zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.