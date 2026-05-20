Ankara'da FETÖ soruşturması: 4 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA20 Mayıs 2026 Çarşamba 08:54 - Güncelleme:
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, örgütün kamu mahrem (Hazine ve Maliye Bakanlığı, BOTAŞ) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden, FETÖ silahlı terör örgütü tarafından kamu kurumlarına giriş sınavlarına mensuplarını hazırlamak amacıyla oluşturulan mahrem nitelikteki çalışma evlerinde kaldıkları, örgütün gizli haberleşme aracı ByLock yazışma programını kullandıkları tespit edilen ve incelenen ByLock yazışma içeriklerinde isimlerinin yer aldığı anlaşılan 3'ü halen görevde 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevkine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

