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Ankara'da FETÖ/PDY terör örgütüne operasyon: 20 tutuklama

Ankara Cumhuriyet başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına ilişkin yapılan operasyonu kapsamında Terör Suçları Soruşturma Bürosu savcısı Vural Eker tarafından tutuklanmak üzere sevk edildikleri Ankara nöbetçi sulh ceza hakimi Eren Şen tarafından tamamlanan sorguları neticesinde 20 kişinin tutuklanmasına, 15 kişinin ise adl kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verildi. Şüphelilerin tamamının 08.07.2017 tarinde yayımlanan 701 sayılı OHAL KHK sı ile TSK dan ihraç edildikleri öğrenildi.

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