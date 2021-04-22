İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Nisan 2021 Perşembe / 10 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3146
  • EURO
    9,985
  • ALTIN
    477.18
  • BIST100
    1335.21
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ankara'da FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı
Güncel

Ankara'da FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı

Başkentte Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine düzenlenen operasyonda aralarında ihraç olmuş kamu görevlilerinin de bulunduğu 11 firari yakalandı.

AA22 Nisan 2021 Perşembe 16:19 - Güncelleme: 22 Nisan 2021 Perşembe 17:18
ABONE OL

AA muhabirin edindiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine firari FETÖ mensuplarının yakalanması için Ankara Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler örgütün Yenimahalle, Keçiören, Altındağ, Etimesgut, Mamak ve Sincan ilçelerinde bulunan hücre evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlar sonucu FETÖ soruşturmaları kapsamında aranan 11 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler arasında görevden ihraç edilen birer Sayıştay başdenetçisi, komiser yardımcısı, yarbay, üsteğmen ve ataşenin de bulunduğu öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.