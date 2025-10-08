Ankara'da “Gazze'de” masası… Bakan Fidan: Önemli yol katedildi, ateşkes olabilir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ortak Basın Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

SDG denklem dışına çıkmalı. Nasıl ki Suriye uluslararası toplumların kendisinden talep ettiği ödevleri yerine getiriyor, uluslararası toplumlar da Suriye'ye karşı ödevlerini yerine getirmeli, tüm yaptırımlar kaldırılmalıdır

Suriye bölgesine ve uluslararası topluma yönelik kendisinden talep edilen ödevleri yerine getiriyor uluslararası toplum ve bölge ülkeleri de Suriye'ye yönelik ödevlerini yerine getirmelidir

Uluslararası toplumun üyeleri Suriye hükümetinden beklentilerini her fırsatta dile getirmekteler, Suriye halkının da uluslararası toplumdan bir beklentisi var o da İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına net şekilde karşı çıkılması

911 km kara sınırı paylaştığımız Suriye'nin güvenliği Türkiye'nin güvenliği bakımından kilit önem taşımaktadır. Suriye'nin güvenliğine kasteden unsurlar ülkemiz için de bir güvenlik tehdidi oluşturmaktadır

Biz bu tehdit sistemini yıllardır görüyoruz. Biz bu sistemi tamamıyla bitirme kararı aldık. Yakından takip ediyoruz. Türkiye'nin dışında da bölgenin kaderine olumsuz etki eden çıban başı olmasını istemiyoruz.

Suriye'de barışçıl yöntemler kullanılmalıdır.

GAZZE GÖRÜŞMELERİ

Görüşmelerde yeni bir aşamaya gelindi. Belli maddelerde önemli bir yol katedildi. Bu maddelerde bir uzlaşmaya varılırsa ateşkese varılacak.

ÖZGÜRLÜK FİLOSU

Şu anda elimizdeki ilk bilgiler yakından takip ettiğimiz bilgilere göre filoda bize verilen rakamlarda 14 aktivistin olduğu yönünde 21 vatandaşımız var. 3'ü milletvekilimiz. konuyu çok yakından takip ediyoruz. İlgili bakanlıklarımızla kurumlarımızla Sumud olayında olduğu gibi diğer ülkelerle irtibatımız var. Burada da daha hızlı seri bir şekilde hem aktivistleri hem vatandaşlarımızın burnu kanamadan Türkiye'ye getirilmesi için yoğun bir çalışma içerisindeyiz.

THY ile toplu tahliye gündemimizde var.