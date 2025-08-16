Ankara'da gündem Alaska Zirvesi... Bakan Fidan: Türkiye hazır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması amacıyla yapılan çalışmalar ve bu çerçevede ABD ve Rusya Devlet Başkanları tarafından Alaska'da gerçekleştirilen toplantı ele alındı.

Bakan Fidan, Alaska'da başlayan sürecin Ukrayna'nın da katılımıyla kalıcı barışa ulaşmasını temenni ettiğini, Türkiye'nin üzerine düşen katkıyı vermeye hazır olduğunu belirtti.