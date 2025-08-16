İSTANBUL 29°C / 22°C
Güncel

Ankara'da gündem Alaska Zirvesi... Bakan Fidan: Türkiye hazır

Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü. Görüşmede Trump ile Putin arasındaki Alaska Zirvesi ele alındı. Bakan Fidan, kalıcı barış için Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirtti.

16 Ağustos 2025 Cumartesi 22:10
Ankara'da gündem Alaska Zirvesi... Bakan Fidan: Türkiye hazır
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması amacıyla yapılan çalışmalar ve bu çerçevede ABD ve Rusya Devlet Başkanları tarafından Alaska'da gerçekleştirilen toplantı ele alındı.

Bakan Fidan, Alaska'da başlayan sürecin Ukrayna'nın da katılımıyla kalıcı barışa ulaşmasını temenni ettiğini, Türkiye'nin üzerine düşen katkıyı vermeye hazır olduğunu belirtti.

