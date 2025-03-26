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  • Ankara'da güvenlik güçlerine saldıran 34 kişi gözaltına alındı
Güncel

Ankara'da güvenlik güçlerine saldıran 34 kişi gözaltına alındı

Ankara'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde 1 polis memuru yaralandı, güvenlik güçlerine saldıran göstericilerden 34 kişi gözaltına alındı.

AA26 Mart 2025 Çarşamba 06:33 - Güncelleme:
Ankara'da güvenlik güçlerine saldıran 34 kişi gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek isteyen grup, akşam saatlerinde Çankaya Belediyesi binası etrafında toplanmaya başladı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin ve toplumsal olaylara müdahale araçlarının (TOMA) önünde duran grup, pankart açarak sloganlar attı. Göstericiler arasında zaman zaman tartışmalar yaşandığı gözlendi.

Polis ekipleri, megafonla gruba dağılmaları için uyarılar yaptı. Yetkililer, protestocular arasında "provokatörlerin" olduğunu, polise taş ve şişe atıldığını belirtti.

Bu sırada 1 polis memuru yaralandı. Uyarılara rağmen dağılmayan ve polise saldıran gruba tazyikli suyla müdahale edildi.

Ara sokaklara dağılan ve ardından tekrar toplanmaya çalışan bazı göstericiler, polis ekipleri tarafından engellendi. Olaylarda gösterilere katılan 34 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, gösteriler boyunca çalışmaları yerinde denetledi.

Göstericilerin çekildiği alanlarda biriken çöp yığınları ise belediye ekiplerince temizlendi.

Bu arada, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu da bir süre alanda göstericilerle birlikte bulundu.

- ODTÜ'DE İZİNSİZ GÖSTERİYE MÜDAHALE

Ankara-Eskişehir yolu üzerinde ODTÜ A1 kapısı önünde izinsiz gösteri düzenleyen bir başka gruba da polis müdahale etti.

Üniversite önünde güvenlik çemberi oluşturan ekipler, trafiği aksatan ve uyarıları dikkate almayan grubu tazyikli su kullanarak dağıttı.

Öte yandan, ODTÜ yurtlarında kalan bazı öğrencilerin kampüs içinde sloganlar atarak yürüyüş yaptığı öğrenildi.

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