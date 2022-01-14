İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ocak 2022 Cuma / 11 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6248
  • EURO
    15,6352
  • ALTIN
    798.861
  • BIST100
    2070.65
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ankara'da hakkında 185 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Güncel

Ankara'da hakkında 185 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Ankara'da, hakkında 185 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

AA14 Ocak 2022 Cuma 07:01 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 07:02
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranması olan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda "bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan Y.Y'yi yakaladı.

Y.Y'nin bazı şehirlerde dolandırıcılık suçuna karıştığı, vatandaşları mağdur ettiği, 84 ayrı suçtan arandığı ve hakkında 185 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Hükümlü Y.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.