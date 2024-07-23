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Güncel

Ankara'da hareketli anlar! Özel Harekat ekipleri kurtardı

Ankara'da oğlu tarafından bıçakla rehin alınan anne ve baba, Özel Harekat polisleri tarafından kurtarıldı.

AA23 Temmuz 2024 Salı 07:33 - Güncelleme:
Ankara'da hareketli anlar! Özel Harekat ekipleri kurtardı
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Ankara'da Özel Harekat ekipleri, oğullarınca rehin alınan anne ve babayı operasyonla kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, rehin alınma ihbarı üzerine Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Mahallesi'ne giderek bölgeyi kontrol altına aldı.

Ekipler, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen E.Y'nin annesi ve babasını bıçakla rehin alarak evden çıkmalarına izin vermediğini tespit etti.

Şüphelinin tüm uyarılara rağmen ikna olmaması üzerine olay yerine müzakereci ile Özel Harekat ekipleri geldi. E.Y, ekiplerin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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