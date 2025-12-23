İSTANBUL 12°C / 7°C
23 Aralık 2025 Salı
  • Ankara'da hava sahasında kritik anlar: Özel jet radardan kayboldu
Güncel

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan bir özel jet ile radar bağlantısı kesildi. Haymana ilçesi yakınlarında şiddetli bir ses duyulduğu öğrenilirken, olaya ilişkin inceleme başlatılırken Bakanlıktan konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

23 Aralık 2025 Salı 21:44
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklama şu detaylar yer aldı:

Bu akşam saat 20.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Tripoli'ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir.

Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır.

Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.

