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  • Ankara'da iki araç kafa kafaya çarpıştı! 4 kişi öldü
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Ankara'da iki araç kafa kafaya çarpıştı! 4 kişi öldü

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA8 Şubat 2024 Perşembe 12:35 - Güncelleme:
Ankara'da iki araç kafa kafaya çarpıştı! 4 kişi öldü
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Nallıhan-Bolu kara yolunun 6. kilometresindeki Bozyaka Mahallesi mevkiinde, Ahmet Mayda yönetimindeki 06 NBH 56 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Özsoy idaresindeki 06 DGG 781 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler Mayda ve Özsoy ile Hasan Ulus öldü, araçlardaki Mithat Ertürk, Nuh Mayda ve Sabri Işık yaralandı.

Olay sonrası kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Nallıhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mithat Ertürk tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer yaralılar ise ilk müdahalenin ardından Ankara'daki başka hastanelere sevk edildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi, Nallıhan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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