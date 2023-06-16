İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Haziran 2023 Cuma / 28 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6726
  • EURO
    25,9158
  • ALTIN
    1495.16
  • BIST100
    5530.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Ankara'da tarım ilacı faciası: Ölüler var

Ankara Valisi Vasip Şahin, Keçiören'de bir apartmanda tarım ilacı kullanılması sonucunda 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 1'i ağır 5 kişinin de tedavisinin devam ettiğini söyledi.

IHA16 Haziran 2023 Cuma 12:25 - Güncelleme:
Ankara'da tarım ilacı faciası: Ölüler var
ABONE OL

Vali Şahin, Altındağ ilçesinde bulunan Yeni Turan İlkokulu'nda karne dağıtım törenine katıldı. Burada öğrencilerin folklor gösterisini izleyen Şahin, sınıfları gezerek öğrencilere karne dağıttı. Şahin, tören sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu sabah Keçiören ilçesi Sancaktepe Mahallesi'nde bir apartmanda iddiaya göre tarım ilacı kullanımı sonucu gerçekleşen zehirlenme vakasına ilişkin bilgi verdi. Zehirlenme sonucu 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini, biri ağır olmak üzere 5 vatandaşın tedavisinin sürdüğünü söyleyen Şahin, şunları kaydetti:

"Maalesef Keçiören'de bir apartmanda ilk değerlendirmelere göre böcek ilaçlamasından kaynaklandığı şeklinde bana da bilgiler geldi. Maalesef 2 vatandaşımız eks, 1'i ağır 5 vatandaşımız da şu anda tedavi altında. İnşallah onlar sağ salim aramıza dönerler ama şunu ifade edeyim şu anda orada bütün ekiplerimiz çalışıyorlar. Savcılarımızın talimatları ve kontrolleri dahilinde incelemeler, araştırmalar devam ediyor. Kesin sebep onlar bu teknik adli çalışmaları bitirdikten sonra netleşecektir. Allah'tan rahmet diliyorum. Bana gelen bilgiler Türk vatandaşı."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.