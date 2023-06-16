Ankara'da tarım ilacı faciası: Ölüler var

Vali Şahin, Altındağ ilçesinde bulunan Yeni Turan İlkokulu'nda karne dağıtım törenine katıldı. Burada öğrencilerin folklor gösterisini izleyen Şahin, sınıfları gezerek öğrencilere karne dağıttı. Şahin, tören sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu sabah Keçiören ilçesi Sancaktepe Mahallesi'nde bir apartmanda iddiaya göre tarım ilacı kullanımı sonucu gerçekleşen zehirlenme vakasına ilişkin bilgi verdi. Zehirlenme sonucu 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini, biri ağır olmak üzere 5 vatandaşın tedavisinin sürdüğünü söyleyen Şahin, şunları kaydetti:

"Maalesef Keçiören'de bir apartmanda ilk değerlendirmelere göre böcek ilaçlamasından kaynaklandığı şeklinde bana da bilgiler geldi. Maalesef 2 vatandaşımız eks, 1'i ağır 5 vatandaşımız da şu anda tedavi altında. İnşallah onlar sağ salim aramıza dönerler ama şunu ifade edeyim şu anda orada bütün ekiplerimiz çalışıyorlar. Savcılarımızın talimatları ve kontrolleri dahilinde incelemeler, araştırmalar devam ediyor. Kesin sebep onlar bu teknik adli çalışmaları bitirdikten sonra netleşecektir. Allah'tan rahmet diliyorum. Bana gelen bilgiler Türk vatandaşı."