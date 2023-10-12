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Ankara'da ikna seansları! Kılıçdaroğlu'ndan Özel-İmamoğlu hizbini bölmeyi amaçlayan adım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kararsız vekillerin peşini bırakmıyor. Büyük kurultayda işini sağlama almak isteyen CHP Lideri, ikna görüşmelerinde tüm gruba hakim olamayacağı düşüncesiyle milletvekili çalışma kampını iptal etti. 5'li gruplar halinde Ankara'da yapılan görüşmeler bugün sona erecek. Kılıçdaroğlu, görüşmelerle Özel-İmamoğlu hizbini bölmeyi amaçlıyor.

Yeni Şafak12 Ekim 2023 Perşembe 07:53 - Güncelleme:
Ankara'da ikna seansları! Kılıçdaroğlu'ndan Özel-İmamoğlu hizbini bölmeyi amaçlayan adım
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CHP'de kararsız vekillerin nabzının tutulacağı Sakarya kampı, tüm gruba hakim olamama endişesiyle iptal edildi. Büyük kurultayda işini sağlama almak isteyen Kılıçdaroğlu, vekillerle 5'li gruplar halinde Ankara'da görüşmeye başladı. Bugün bitecek görüşmelerle CHP liderinin, Özel-İmamoğlu hizbini bölmeyi amaçladığı belirtildi.

İstanbul kongresini geride bırakan CHP'de, Sakarya'da yapılması planlanan milletvekili çalışma kampı da iptal edildi. Yeni Şafak'ın haberine göre, CHP kaynakları, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamp ortamında tüm gruba hakim olamayacağı için vekillerin 'nabızlarını Ankara'da ölçme' kararı aldığını ifade etti. Bu doğrultuda Kılıçdaroğlu'nun önceki gün başlayan 5'li gruplar halindeki mesaisi bugün sona erecek.

AMAÇ HEP AYNI: BÖLMEK

Dün (çarşamba) ve bugün (perşembe) yapılacak toplantılarda milletvekilleri, kendi illerindeki kurultay süreci hakkından CHP liderine bilgi verecek. Kararsız vekilleri "Özel mi İmamoğlu mu ikileminde bırakmak isteyen" CHP Genel Merkezi'nin asıl amacının Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu hizbini bölmek olduğu da gelen bilgiler arasında. 15 Ekim'de il kongrelerinin tamamlanmasının ardından CHP, parti grubunu Sakarya Sapanca'da kampa almayı planlıyordu. Kampın 22-24 Ekim tarihlerinde yapılması bekleniyordu.

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