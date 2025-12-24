Ankara'da jet kazası! Libya komuta kademesini taşıyan uçağın karakutusu bulundu

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad, beraberindekilerle Libya'nın başkenti Trablus'a gitmek için Esenboğa Havalimanı'nda jete bindi.

Saat 20.10'da havalanan ve içinde 5 kişinin olduğu uçakla saat 20.52'de irtibat kesildi. Uçağın Haymana ilçesi Kesikkavak köyünde dağlık alana düştüğü ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan havalanan, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Al-Haddad'ın da aralarında bulunduğu yolcuları taşıyan uçağın Haymana ilçesinde düşmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle yürütülmektedir.

ANKARA'DA LİBYA ASKERİ HEYETİNİ TAŞIYAN JETİN ENKAZINDAKİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki 4 kişi ile 3 mürettebatı taşıyan özel jetin enkazında arama tarama faaliyeti sabahın ilk ışıklarıyla yoğunlaştı.

Esenboğa Havalimanı'ndan dün akşam havalandıktan sonra hava kontrol merkezine elektrik arızasından kaynaklı "acil durum" bildiren ve "acil iniş" talebinde bulunan Falcon 50 tipi jet, Haymana ilçesi Kesikkavak köyünde boş araziye düştü. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucu uçağın enkazına ulaşıldı. Gece boyunca yoğun yağış ve sise rağmen devam eden arama tarama faaliyeti, günün ilk ışıklarıyla hızlandı.

Uçağın düştüğü alanı güvenlik çemberine alan jandarma ekipleri, sivillerin bölgeye geçişine izin vermiyor. Alanın balçık oluşu nedeniyle bölgeye paletli ambulanslar sevk edildi. Yetkililer, AFAD tarafından kurulan mobil koordinasyon merkezinden çalışmaları takip ediyor.

Bu arada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmayla ilgili görevlendirilen 4 cumhuriyet savcısı da çalışmalara katılıyor.

UÇAĞA AİT SES KAYIT CİHAZI VE KARA KUTU BULUNDU

Bakan Yerlikaya, dün gece Ankara'da meydana gelen uçak kazasının ardından bölgedeki Mobil Koordinasyon Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, içerisinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ve beraberindeki 4 kişi ile üç mürettebatı taşıyan Falcon 50 tipi uçağın düşmeden önce saat 20.32'de teknik arıza nedeniyle deri dönüş yapacağını bildirdiği, saat 20.52 itibarıyla Haymana ilçesi civarında uçakla irtibatın kesildiğini aktardı.

"SAAT 22.00 SIRALARINDA UÇAĞIN PARÇALARINA ULAŞILMIŞTIR"

Gelen İhbar sonucu Jandarma, AFAD, emniyet, sağlık ve UMKE ekiplerinin derhal bölgeye sevk edildiğini kaydeden Bakan Yerlikaya, arama kurtarma faaliyetlerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı koordinasyonunda başlatıldığını ifade ederek, "Olay mahalline saat 22.00 sıralarında ulaşan jandarma ekiplerince yapılan ilk incelemelerde uçağın parçalarına ulaşılmıştır. Yürütülen arama çalışmaları neticesinde hava aracının enkazı, Haymana ilçesi Kesikkavak Mahallesi'nin yaklaşık 2 kilometre güneyinde tespit edilmiştir. Enkazın bulunmasından sonra olay yeri yönetimi ve kurumlar arası koordinasyonun etkin şekilde yürütülmesi amacıyla AFAD tarafından Mobil Koordinasyon Merkezi bölgede konuşlandırılmış, saha sevk ve idaresi bu merkez üzerinden yürütülmeye başlamıştır. Bu aşamadan itibaren çalışmalar adli ve kriminal süreçler Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda devam etmektedir" dedi.

"TOPLAM 408 PERSONEL, 103 KARA ARACI VE 7 HAVA ARACI GÖREV YAPMAKTADIR"

Sahada; AFAD, Jandarma, Emniyet, Sağlık, UMKE, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı, İtfaiye ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi birimlerinin yer aldığını söyleyen Yerlikaya, "Toplam 408 personel, 103 kara aracı ve 7 hava aracı görev yapmaktadır. İHA'lar ile bölgeden anlık görüntü aktarımı sağlanmaktadır. AFAD tarafından konuşlandırılan termal ve aydınlatma dronları, 88 ve 44 arama kurtarma araçları ile K9 unsurları dâhil olmak üzere tüm hava ve kara unsurları, Mobil Koordinasyon Merkezi üzerinden eşgüdüm içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

"SAAT 02.45'TE UÇAĞA AİT SES KAYIT CİHAZI, SAAT 03.20'DE İSE KARA KUTU BULUNMUŞTUR"

Enkaz alanının yaklaşık 3 kilometrekarelik alandan oluştuğuna dikkati çeken Bakan Yerlikaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı ekiplerince olay yerinde yürütülen çalışmalar neticesinde enkaz alanında; saat 02.45'te uçağa ait ses kayıt cihazı, saat 03.20'de ise kara kutu bulunmuştur. Bunların inceleme ve değerlendirme süreçleri ilgili kurumlarca başlamıştır. Ayrıca; Libya Savunma Bakanlığı tarafından görevlendirilen 5'i hayatını kaybedenlerin yakını olmak üzere 14 kişilik heyet ile Libya İçişleri Bakanlığından görevlendirilen 8 kişi, yani toplam 22 kişilik Libya ekibi Ankara'ya intikal etmiştir."